ФСБ задержала иностранца при попытке вывезти похищенные документы ВПК

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Силовики задержали иностранца, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ), который пытался вывести из России похищенные документы военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве отметили, что мужчина был задержан при пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска "Яраг-Казмаляр" Республики Дагестан.

Иностранец пытался вывести материалы служебного характера, которые получил после нападения на одного из секретоносителей российского ВПК.

Задержанный 1989 года рождения признался, что сделал это по указанию живущего на Украине брата, который является агентом СБУ. Он изъял из тайника в Курганской области документы и телефон для переправки на Украину.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье "Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации", по которой предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к организации и совершению данных преступлений. Кроме того, ведется розыск заказчиков.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали в Брянской области троих украинских диверсантов, которые планировали совершить теракты на транспортных объектах. Еще троих задержали.

Силовики изъяли оружие, в том числе шесть автоматических штурмовых винтовок американского производства. Задержанные дали признательные показания о причастности диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) к подрывам в сентябре прошлого года железнодорожных путей в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории России.

