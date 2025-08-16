Два подростка задержаны за попытку теракта в Новосибирской области

Фото: телеграм-канал "Транспортная полиция Сибири"

В Новосибирской области задержали двух подростков, которые пытались совершить теракт на железной дороге, рассказали в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

Школьники, которым сейчас 14 и 15 лет, откликнулись на предложение неизвестного совершить поджог на участке Западно-Сибирской железной дороги в Каргатском районе. По инструкции заказчика они приобрели горючее вещество и экипировку, после чего попытались поджечь устройства сигнализации на перегоне Каргат – Убинское.

Действия школьников не повлияло на движение поездов. Более того, вместо обещанного вознаграждения в сумме 20 тысяч рублей, куратор перестал выходить на связь.

Правоохранителям также удалось установить, что задержанные по горячим следам подростки связаны с поджогом вышки одного из операторов сотовой связи, которое было совершено в районе ранее.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт", школьники находятся под домашним арестом.

Ранее в Орле были задержаны двое подростков 16 и 17 лет за поджог тепловоза в депо. Возгорание произошло после того, как злоумышленники бросили зажигательную смесь в маневровый тепловоз. В результате аккумуляторный отсек локомотива частично выгорел, однако пострадавших нет.

Несовершеннолетние засняли свои действия на видео. Они руководствовались указаниями куратора, который обещал за "работу" 90–120 тысяч рублей. Однако юноши не получили вознаграждения.

