Двое подростков задержаны за поджог тепловоза в Орле

Фото: mvdmedia.ru

Двоих подростков 16 и 17 лет задержали за поджог тепловоза в орловском депо. Об это заявили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным ведомства, возгорание произошло после того, как злоумышленники бросили зажигательную смесь в маневровый тепловоз. В результате аккумуляторный отсек локомотива частично выгорел, однако пострадавших нет. Сообщение о произошедшем поступило в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Орел.

Спустя некоторое время личности подозреваемых были установлены. Правоохранители задержали подростков, ранее не привлекавшихся к уголовной и административной ответственности. Более того, они не состояли на учетах.

Выяснилось, что несовершеннолетние засняли свои действия на видео. Они руководствовались указаниями куратора, который обещал за "работу" 90–120 тысяч рублей. Тем не менее юноши не получили вознаграждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте. Материалы переданы в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России для расследования. Подростки арестованы и, по данным МСУТ, дали признательные показания.

Ранее двум 17-летним подросткам из Тульской области предъявили обвинение в совершении диверсии. Молодые люди подожгли релейный шкаф рядом с железнодорожной станцией Алексин. Уточняется, что подростки сделали это по указанию третьих лиц. Предположительно, с ними могли контактировать сотрудники украинских спецслужб.