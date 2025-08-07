ФСБ показала кадры попытки покушения на военного в Новосибирской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Федеральная служба безопасности РФ показала кадры попытки покушения на военного в Новосибирской области, передает РИА Новости.

На видео запечатлено, как подростки наносят яд на дверную ручку машины. Далее показано их задержание и допрос, на котором злоумышленники дают признательные показания.



Один из подростков на видео признался, что понимает, что его задержали за попытку убийства участника спецоперации.

"Эсвэошника, как полагаю. Но фамилию, имя и отчество не знаю", – сказал несовершеннолетний.

По словам задержанного, работу нашел в интернете. Ее предложил им человек с множеством псевдонимов, в том числе Тимур и Александр.

О задержании подростков, получивших заказ на совершение убийства военного Минобороны РФ, стало известно утром 7 августа. Они должны были отравить человека с помощью химических веществ, которые получили от сотрудников спецслужб. Химикаты способны вызвать острую сердечную недостаточность и привести к летальному исходу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.