Трое украинских диверсантов уничтожены в Брянской области

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

Трое украинских диверсантов, которые планировали совершить теракты на транспортных объектах, уничтожены в Брянской области. Еще трое задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

С места боестолкновения силовики изъяли шесть автоматических штурмовых винтовок американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, 16 килограммов пластичного взрывчатого вещества чешского производства и средства инициирования, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также радиостанцию для поддержания связи с руководством Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Как указали в ведомстве, задержанные дают признательные показания о причастности диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) к подрывам в сентябре прошлого года железнодорожных путей в Новооскольском районе Белгородской области и подготовке к иным терактам на территории России.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии. Кроме того, решается вопрос об избрании членам ДРГ меры пресечения в виде заключения под стражу.

Более того, правоохранители проводят оперативно-разыскные и следственные действия для квалификации их деяний по статьям "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Контрабанда оружия и взрывчатых веществ", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконное пересечение государственной границы РФ".

Ранее в Новосибирской области задержали двух подростков, пытавшихся совершить теракт на железной дороге. По информации полиции, несовершеннолетние откликнулись на предложение неизвестного совершить поджог на участке Западно-Сибирской железной дороги в Каргатском районе. Для этого он купили горючее вещество и экипировку.

По факту случившегося заведено дело о покушении на теракт. Дети находятся под домашним арестом.