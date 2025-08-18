ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Силовики предотвратили теракт на Крымском мосту, который готовили спецслужбы Украины. Оперативники выявили и обезвредили автомобиль Chevrolet Volt с мощным самодельным взрывным устройством, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что автомобиль со взрывчаткой прибыл транзитом через несколько стран. Отмечается, что, несмотря на ухищрения украинских военных, сотрудникам ФСБ удалось вовремя вскрыть их планы, обезвредить взрывное устройство и задержать всех лиц, причастных к его доставке на территорию России.

Данная попытка спецслужб Украины совершить теракт на Крымском мосту при помощи заминированного автомобиля стала уже второй с начала этого года.

В начале апреля белорусские силовики задержали на Брестской таможне микроавтобус с более чем 500 килограммами синтетической взрывчатки, которая предназначалась для аналогичного теракта.

При дальнейшем расследовании удалось задержать соучастников готовившегося преступления, в том числе водителя, который не был проинформирован о своей миссии и должен был стать "смертником" при движении по Крымскому мосту в сторону полуострова.

В июле пять человек были объявлены в розыск по делу о теракте на Крымском мосту. За подготовку и организацию преступления отвечала Служба безопасности Украины (СБУ) под руководством председателя ведомства Василия Малюка.

Среди участников группы, сформированной за границей, – граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач и Сергей Андрейченко и граждане Грузии Леван Бенашвили и Александр Инасаридзе.

Ранее российские спецслужбы вместе с правоохранителями задержали двух россиян и одного уроженца Средней Азии, которые собирались по заданию украинских спецслужб поджечь транспортную инфраструктуру и объекты связи в Краснодарском крае.