Несколько мин обезврежены возле Крымского моста

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"

Пиротехники МЧС обезвредили 8 противотанковых мин и 1 саперный заряд в селе Перово Ленинского района Крыма, рядом с Крымским мостом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что работу пиротехников осложняла близость к железнодорожному полотну. При этом движение поездов не приостанавливали. Специалисты обезвредили взрывоопасные предметы в длительном промежутке в графике движения ж/д транспорта.

Ранее специалисты ликвидировали восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Можайском муниципальном округе. О боеприпасах сообщили местные жители, которые обнаружили их недалеко от деревень Маклаково и Новоселки.

Еще один боеприпас времен Великой Отечественной войны был ликвидирован в Волоколамском муниципальном округе. Снаряд обнаружил тракторист во время сельскохозяйственных работ в поле рядом с селом Осташево.