Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:11

Происшествия

Несколько мин обезврежены возле Крымского моста

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Республике Крым"

Пиротехники МЧС обезвредили 8 противотанковых мин и 1 саперный заряд в селе Перово Ленинского района Крыма, рядом с Крымским мостом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что работу пиротехников осложняла близость к железнодорожному полотну. При этом движение поездов не приостанавливали. Специалисты обезвредили взрывоопасные предметы в длительном промежутке в графике движения ж/д транспорта.

Ранее специалисты ликвидировали восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Можайском муниципальном округе. О боеприпасах сообщили местные жители, которые обнаружили их недалеко от деревень Маклаково и Новоселки.

Еще один боеприпас времен Великой Отечественной войны был ликвидирован в Волоколамском муниципальном округе. Снаряд обнаружил тракторист во время сельскохозяйственных работ в поле рядом с селом Осташево.

Новости регионов: в Ленобласти обезвредили 50-килограммовую бомбу времен ВОВ

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика