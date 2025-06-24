В ДНР обнаружен заминированный схрон с вооружением

Фото: телеграм-канал "Штаб Обороны ДНР"

Заминированный схрон с оружием найден во время зачистки территории освобожденного населенного пункта Селидово в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону, передает ТАСС.

По данным российских спецслужб, тайник был подготовлен Вооруженными силами Украины (ВСУ) во время отступления. Чтобы изъять хранящееся в схроне оружие, оперативники были вынуждены обезвредить сразу ряд растяжек.

Как заявили в региональном УФСБ, в тайнике было 22 автомата Калашникова, 2 снайперские винтовки, 2 ручных пулемета, 3 гранатомета, 60 гранат, 57 выстрелов для подствольного гранатомета, 3 тысячи патронов и электроимпульсная иностранная мина.

Все найденное вооружение и боеприпасы передано для использования подразделениями Минобороны России.

Ранее сотрудники ФСБ России нашли крупный тайник ВСУ с иностранным оружием в городе Курахово в ДНР. В схроне находились 22 единицы иностранного стрелкового оружия и более 300 боеприпасов. В ведомстве указали, что оружие должно было быть применено для проведения диверсий.

