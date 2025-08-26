Подростки осуждены за террористические преступления в трех регионах России

Фото: sledcom.ru

Подростки из Сахалинской, Ивановской областей и Ставропольского края были осуждены за участие в террористической деятельности, передает News.ru со ссылкой на представителя СК РФ Светлану Петренко.

Их преступная деятельность была пресечена в рамках совместных операций СК и ФСБ РФ. В результате несовершеннолетних признали виновными в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, создании и участии в террористическом сообществе, а также в подготовке диверсии.

Подростков приговорили к лишению свободы на срок от 5 до 6 лет с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

На фоне этого в СК напомнили о серьезных последствиях за участие в преступной деятельности, включая вовлеченность в нее в интернете. Незнание законов не освобождает от ответственности, а несовершеннолетие не является смягчающим обстоятельством, подчеркнули в ведомстве.

В период с января по апрель 2025 года силовые структуры предотвратили 47 террористических преступлений, большинство из которых готовились с участием подростков. Как рассказал глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, за три года были задержаны более 2,5 тысячи молодых людей, оказавшихся под влиянием украинских неонацистов и запрещенных в России террористических организаций.

Он отметил рост угрозы распространения терроризма и неонацизма среди молодежи в условиях проведения СВО и в связи с активностью международных террористов. Чтобы противостоять этому, НАК разработал меры по защите молодежи от деструктивных идеологий и улучшению подготовки специалистов по профилактике терроризма.