Россиян предупредили о мошеннической схеме под видом игры в "Тайного Санту"

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

В предновогодний период мошенники активизировали схему, маскирующуюся под популярную игру по обмену подарками "Тайный Санта", сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что злоумышленники в рамках этой схемы рассылают пользователям в мессенджерах предложения принять участие в игре и получить подарок от анонимного дарителя. Чтобы принять участие в розыгрыше, мошенники просят своих жертв подписаться на несколько каналов в мессенджере Telegram.

Затем пользователям высылается фишинговая ссылка, при переходе по которой начинается автоматическая загрузка вредоносного программного обеспечения на устройство. Это ПО предоставляет преступникам удаленный доступ к компьютеру или смартфону, что ставит под угрозу конфиденциальную информацию, включая личные данные, пароли и средства с банковских карт.

Эксперты рекомендуют проявлять повышенную бдительность в праздничный период и не переходить по подозрительным ссылкам от незнакомых пользователей.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме по продаже сертификатов. Мошенники начали размещать в мессенджерах объявления об удаленной работе, предлагая заработок на продаже подарочных сертификатов через интернет-площадки. В действительности купленный подарочный сертификат оказывается недействительным.