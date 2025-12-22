Россиян предупредили о мошеннической схеме по продаже сертификатов

Фото: 123RF.com/weedezign

Мошенники начали размещать в мессенджерах объявления об удаленной работе, предлагая заработок на продаже подарочных сертификатов через интернет-площадки. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на УБК МВД России.

В ведомстве пояснили, что исполнителю отводится роль посредника: он размещает объявления, получает деньги от покупателя, удерживая небольшой процент в качестве "вознаграждения", а остальную сумму переводит третьему лицу.

В реальности купленный подарочный сертификат оказывается недействительным. После того как жертвы просят вернуть деньги, злоумышленники перестают выходить на связь.

Как уточнили в МВД, в этом случае ответственность фактически перекладывается на исполнителя обмана, который либо вынужден вернуть средства за счет личных денег, либо рискует быть признанным соучастником преступления. После завершения схемы аферисты удаляют переписку, меняют название и оформление каналов.

Россиян призвали быть осторожными при поиске работы в Сети. Правоохранители рекомендовали покупать подарочные сертификаты только в официальных магазинах и у проверенных продавцов.

Ранее стало известно, что мошенники начали выдавать себя за работодателей и просить жертву включить демонстрацию экрана во время "собеседования". Затем они требуют показать личные чаты, настройки конфиденциальности, активные сеансы и местоположение.

Таким образом, они получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях.