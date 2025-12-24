Московский суд арестовал счета Чубайса по иску "Роснано" почти на 11,9 млрд рублей

Фото: depositphotos/YGphoto

Арбитражный суд Москвы наложил обеспечительный арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный текст решения суда.

Такая мера была принята в рамках иска акционерного общества "Роснано" и касается суммы в размере около 11,9 миллиарда рублей. При этом в документе отмечается, что требования компании были удовлетворены частично.

Ранее стало известно, что прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для бывшего председателя правления "Роснано" Ильи Сучкова по делу о краже у Чубайса имущества на сумму 70 миллионов рублей.

В связи с этим суд в Москве приговорил Сучкова к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также сроки получили бывший член политсовета "Партии народной свободы" Муса Садаев и охранники Антон Поляков и Алексей Уляхин.