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28 июля, 12:14

Происшествия

Прокурор запросил 9 лет тюрьмы для бывшего делового партнера Чубайса

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Прокурор запросил 9 лет тюрьмы для бывшего председателя правления "Роснано" Ильи Сучкова по делу о краже у экс-главы компании Анатолия Чубайса имущества на сумму 70 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Вячеслава Макарова.

Также гособвинитель в прениях сторон запросил 4 года и 8 месяцев лишения свободы для другого фигуранта дела.

Слушания, в котором Чубайс проходит потерпевшим, проходит в понедельник, 28 июля, в Хамовническом суде столицы.

Инстанция приступила к рассмотрению дела в июле прошлого года. Основным фигурантом оказался Сучков.

Уголовное дело возбудила подмосковная полиция еще в 2017 году. Чубайс тогда написал заявление о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Все фигуранты дела категорически не признавали вины.

Чубайса вызвали на допрос в качестве потерпевшего по делу о краже денег

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