СК и ФСБ предупредили подростков об ответственности за терроризм

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России и ФСБ предупредили подростков о возможных уголовных последствиях за участие в террористической деятельности, включая активность в интернете.

"Отсутствие знаний о законах не освобождает от ответственности, и несовершеннолетний возраст не является смягчающим обстоятельством", – сказала официальный представитель СК Светлана Петренко, слова которой приводятся в телеграм-канале ведомства.

В свою очередь, в Центре общественных связей ФСБ добавили, что террористические организации активно используют интернет, социальные сети и мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) для вовлечения молодежи, включая несовершеннолетних россиян, в противоправные действия, передает ТАСС.

Вербовщики манипулируют доверчивостью своих жертв и заставляют их совершать тяжкие преступления, за которые предусмотрены долгие сроки заключения, подчеркнули в ведомстве.

Накануне силовики задержали жительницу Волгоградской области, которая была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами через Telegram. Они завербовали ее обманом, пообещав вернуть потерянные из-за телефонного мошенничества деньги.

По заданию куратора задержанная забрала у курьера икону с вмонтированным в нее самодельным взрывным устройством и принесла ее на контрольно-пропускной пункт УФСБ в Крыму. При этом подрыв привел бы не только к гибели сотрудников, но и к гибели исполнительницы теракта.