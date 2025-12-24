Трехдневный траур объявили в Ливии после гибели главы Генштаба в авиакатастрофе

Фото: телеграм-канал Baza

Правительство Ливии объявило официальный трехдневный траур в связи с гибелью начальника генштаба армии генерала Мухаммеда аль-Хаддада и его делегации при крушении самолета в Турции. Об этом сообщает издание Youm7.

Отмечается, что все три дня флаги будут приспущены во всех государственных учреждениях, а торжественные и официальные мероприятия перенесены.

Крушение самолета с ливийской делегацией произошло в районе турецкого Хаймана во вторник, 23 декабря. Незадолго до трагедии связь с воздушным судном была потеряна.

Вскоре поисково-спасательные группы обнаружили обломки самолета. После чего турецкие власти сообщили Ливии о гибели всех пассажиров судна.

В данный момент специалисты устанавливают точную причину крушения самолета.