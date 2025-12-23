NTV: самолет с начальником Генштаба Ливии разбился у Анкары

Фото: depositphotos/Shebeko

Частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник Генштаба Ливии Мухаммед Али Аль-Хаддад, потерпел крушение недалеко от турецкой Анкары. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным журналистов, борт разбился вскоре после вылета в направлении Триполи. Трагедия произошла в районе Хаймана.

Незадолго до случившегося связь с самолетом была потеряна. Воздушное пространство над Анкарой закрыли.

В свою очередь, глава МВД Турции Али Ерликая уточнил, что на борту воздушного судна находились пять человек, включая начальника Генштаба Ливии. По его словам, самолет вылетел в 20:10 по местному времени (совпадает с московским) из аэропорта Эсенбога в Анкаре.

"В 20:52 связь с самолетом была потеряна. От (экипажа. – Прим. ред.) самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, впоследствии связь с ним восстановить не удалось", – указал он в соцсети Х.

Ранее военно-транспортный самолет разбился около суданского города Бабануса в штате Западный Кордофан. После завершения миссии из-за "неисправности в правом крыле" воздушное судно потеряло равновесие, загорелось и потерпело крушение. В результате все члены экипажа погибли.

"Силы быстрого реагирования" (СБР) заявили, что был сбит военный самолет Ил. Они опубликовали видео горящих обломков, но не предоставили никаких других доказательств.

