Военно-транспортный самолет разбился в Судане

Фото: 123RF.com/vanbeets

Военно-транспортный самолет разбился около суданского города Бабануса в штате Западный Кордофан, сообщает газета Sudan Tribune со ссылкой на заявление 22-й пехотной дивизии.

По информации издания, авиация используется в регионе для бомбардировки позиций движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) и снабжения армейских подразделений, находящихся в осаде в Бабанусе. Военные уточнили, что после завершения миссии из-за "неисправности в правом крыле" воздушное судно потеряло равновесие, загорелось и разбилось.

Журналисты утверждают, что все члены экипажа погибли. Точное число находившихся на борту граждан и их национальность не называются.

В СБР считают, что сбит военный самолет Ил. Они опубликовали видео горящих обломков, но не предоставили никаких других доказательств. Газета не исключила, что движение намерено вскоре снова попытаться захватить город, находящийся в осаде более 1,5 года.

В апреле 2023 года в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. В следующем месяце они подписали соглашение, в котором обязались избегать причинения вреда мирным людям. Документ также подразумевал создание пространства для оказания гумпомощи.

В марте 2025-го Хартум был освобожден от повстанцев. Россия выразила интерес в помощи Судану в восстановлении города после войны.