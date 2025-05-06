Судан разорвал дипломатические отношения с ОАЭ

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Судан разорвал дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление совета по обороне и безопасности Судана.

"Совет по обороне и безопасности решил объявить ОАЭ государством-агрессором, разорвать дипломатические отношения и отозвать посольство и генеральное консульство", – говорится в заявлении.

Согласно документу, данное решение было принято Суверенным советом Судана из-за продолжающейся поддержки повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР) со стороны ОАЭ.

15 апреля 2023 года в Судане начались боевые столкновения между СБР и регулярной армией республики.

В мае того же года армия Судана и спецназ смогли впервые подписать соглашение, в котором стороны обязались избегать причинения вреда мирному населению. Документ также подразумевал создание пространства для работы гуманитарной помощи.

В марте 2025 года Хартум, который является столицей Судана, был освобожден от повстанцев.

Российская сторона выразила интерес в помощи Судану в восстановлении города Хартум после войны. В свою очередь, суданский посол в Москве Мохаммед Сиррадж уточнил, что помочь государству справиться с последствиями гражданской войны могут и другие страны – Египет и Саудовская Аравия.