Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:29

Политика

Первый экспертный форум Открытого диалога в НЦ "Россия" запланирован на январь 2026 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Первый экспертный форум в рамках проекта "Открытый диалог" состоится 30 января 2026 года в Национальном центре "Россия". Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, подводя итоги международного этапа инициативы.

По его словам, форум станет площадкой для встречи мировых специалистов из различных областей. Их ключевой задачей станет обсуждение инициатив и предложений, изложенных в эссе, написанных участниками "Открытого диалога".

Орешкин отметил, что международный интерес к проекту оказался высоким: на первом этапе свои работы прислали более 3000 авторов из 102 стран мира. Все они, подчеркнул замглавы администрации, вносят свой вклад в формирование образа будущего и глобального развития.

"В настоящее время продолжается прием эссе для второго "Открытого диалога". Мы фиксируем большой интерес со стороны участников, и по их многочисленным просьбам срок приема работ продлен до 30 января следующего года", –  добавил Орешкин.

Также замглавы администрации президента подчеркнул, что главное событие "Открытого диалога" намечено на апрель 2026 года. По его словам, форум станет ежегодной традицией.

Ранее Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с открытием филиала Национального центра "Россия". Глава государства выразил уверенность в том, что новый филиал станет востребованной площадкой для организации деловых и творческих встреч.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика