Первый экспертный форум Открытого диалога в НЦ "Россия" запланирован на январь 2026 года

Первый экспертный форум в рамках проекта "Открытый диалог" состоится 30 января 2026 года в Национальном центре "Россия". Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, подводя итоги международного этапа инициативы.

По его словам, форум станет площадкой для встречи мировых специалистов из различных областей. Их ключевой задачей станет обсуждение инициатив и предложений, изложенных в эссе, написанных участниками "Открытого диалога".

Орешкин отметил, что международный интерес к проекту оказался высоким: на первом этапе свои работы прислали более 3000 авторов из 102 стран мира. Все они, подчеркнул замглавы администрации, вносят свой вклад в формирование образа будущего и глобального развития.

"В настоящее время продолжается прием эссе для второго "Открытого диалога". Мы фиксируем большой интерес со стороны участников, и по их многочисленным просьбам срок приема работ продлен до 30 января следующего года", – добавил Орешкин.

Также замглавы администрации президента подчеркнул, что главное событие "Открытого диалога" намечено на апрель 2026 года. По его словам, форум станет ежегодной традицией.

