Движение трамваев № 17 в проезде Дежнева на северо-востоке Москвы восстановлено

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Движение трамваев № 17 восстановлено в районе проезда Дежнева в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее движение было задержано из-за аварии на путях в районе остановки "Проезд Шокальского". В связи с этим маршруты были временно изменены.

До этого стало известно, что в столице появляться беспилотные трамваи на основе искусственного интеллекта. Это позвоялет делать московский транспорт еще безопаснее и комфортнее.

Трамвай с ИИ самостоятельно выполняет все функции: останавливается, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, придерживается графика и переключает стрелочные переводы с помощью нейросетей. Как отметил Сергей Собянин, поездку на таких трамваях уже совершили более 26 тысяч пассажиров.