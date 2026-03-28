28 марта, 23:06

Самолет парламентской делегации России вылетел из Вашингтона

Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Делегация депутатов Госдумы России завершила свою поездку в столицу США и вылетела из Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя вашингтонского аэропорта имени Даллеса.

"Российский борт вылетел", – указал собеседник СМИ.

При этом журналисты допустили, что самолет специального отряда "Россия" может сделать еще одну остановку на территории США. Согласно полетным данным, самолет российской парламентской делегации направляется в Нью-Йорк.

Первая за последние годы встреча российских депутатов с американскими коллегами состоялась 26 марта. Как рассказали участники переговоров, она прошла "замечательно", а стороны достигли "хороших результатов". Парламентарии также договорились с конгрессменами о работе группы по связям между законодательными органами двух стран.

При этом первый зампредседателя думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов допускал, что визит делегации Госдумы в США, возможно, будет способствовать организации новой личной встречи Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа.

