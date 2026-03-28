Силы ПВО сбили 26 украинских дронов над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 26 вражеских дронов над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что воздушные цели удалось сбить в период с 11:00 до 20:00 по московскому времени. В числе прочего украинские дроны ликвидировали над Белгородской, Курской и Тульской областями, а также Крымом и столичным регионом.

Ранее российская армия атаковала транспортные объекты Украины, которые используются в интересах украинских военных. Для нанесения удара использовалась оперативно-тактическая авиация и ударные БПЛА.

Помимо транспортных объектов, были атакованы места сборки и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

