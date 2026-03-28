В Полтавской области Украины произошло землетрясение магнитудой 3,2

Землетрясение зафиксировано в Полтавской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщил Главный центр специального контроля Украины.

Уточняется, что землетрясение магнитудой 3,2 произошло на глубине в 8 километров в Полтавском районе области. Последний раз подземные толчки подобной силы фиксировались 7 февраля, когда Главный центр специального контроля сообщал о землетрясении магнитудой 3,1.

До этого подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали на севере Японии. Эпицентр землетрясения находился в 21 километре к северо-востоку от поселка Отобе в префектуре Хоккайдо.

Очаг залегал на глубине 140 километров. Угроза цунами не объявлялась. Информации о возможных пострадавших или разрушениях также не поступало.

