Временные ограничения введены в районе аэропорта Домодедово

В районе аэропорта Домодедово введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим возможны корректировки в расписании ряда рейсов.

В Росавиации подчеркнули, что такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пресс-служба подмосковного министерства транспорта сообщила, что возле аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский усилены проверки таксистов-нелегалов. По информации ведомства, за 2025 год в районе авиагаваней удалось предотвратить работу 350 нелегальных перевозчиков в таксомоторной сфере и выявить порядка 1 450 нарушений.