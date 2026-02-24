Форма поиска по сайту

24 февраля, 15:37

Культура
Deadline: Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме о создании "Завтрака у Тиффани"

Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме о создании "Завтрака у Тиффани"

Фото: AP Photo/Aurelien Morissard

Актриса Лили Коллинз сыграет Одри Хепберн в фильме о создании кинокартины "Завтрак у Тиффани". Об этом сообщает Deadline.

Над проектом работают студии Case Study Films, Imagine Entertainment. Продюсером выступит Скотт ЛаСтайти.

Сюжет основывается на бестселлере Сэма Уоссона "Пятая авеню, 5 утра: Одри Хепберн, "Завтрак у Тиффани" и рождение современной женщины". Книга описывает процесс создания фильма "Завтрак у Тиффани", который в свое время получил пять номинаций на премию "Оскар".

Сейчас Коллинз снимается в шестом сезоне романтической драмы от Netflix "Эмили в Париже".

Ранее сообщалось, что актер Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации "Мастера и Маргариты". По данным СМИ, он сыграет главную роль в будущей ленте, а также выступит в роли продюсера.

Известно, что продюсированием займется студия IN.2 Film, принадлежащая Деппу. Съемки кинокартины планируют начать в конце 2026 года.

