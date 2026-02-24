SCMP: лжеврачи в Китае проводили кровопускание для "изгнания злой энергии"

Фото: depositphotos/sudok1

В Китае правоохранители задержали группу людей, которые выдавали себя за врачей и проводили "терапию кровопусканием", обещая пациентам очищение от "злой энергии", сообщает газета "Известия" со ссылкой на South China Morning Post (SCMP).

Поводом для проверки стало видео, распространившееся в соцсетях. На кадрах видно, как трое вводят мужчине длинную иглу в руку – кровь стекает прямо на пол. Пациенту объяснили, что процедура безопасна и позволит выпустить около 100 миллилитров "застоявшейся" крови.

Как рассказали участники мероприятия, "у здорового человека кровь не выходит через иглу", что якобы говорит о наличии "негативной энергии".

Отмечается, что псевдомедики работали без перчаток и масок, а использованные ватные шарики валялись на полу. Автор видео обратился в органы санитарного контроля. Выяснилось, что клиника не имела лицензии, а оборудование применялось незаконно.

Один из нарушителей оказался рецидивистом – его передали полиции, двое других получили административные наказания.

По китайским законам за незаконную медпрактику грозит штраф до 100 тысяч юаней, а в тяжелых случаях – уголовная ответственность.

Сама практика кровопускания упоминается еще в древнем китайском трактате "Канон внутренней медицины Желтого императора", созданном между IV веком до нашей эры и III веком нашей эры.

В традиционной китайской медицине она использовалась точечно для воздействия на акупунктурные точки и с минимальной потерей крови. Одни считают, что это улучшает кровообращение и выводит токсины, другие называют метод псевдонаучным и недоказанным.

