Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 15:34

Происшествия
Главная / Новости /

SCMP: лжеврачи в Китае проводили кровопускание для "изгнания злой энергии"

В КНР задержали лжеврачей, проводивших кровопускание для "изгнания злой энергии"

Фото: depositphotos/sudok1

В Китае правоохранители задержали группу людей, которые выдавали себя за врачей и проводили "терапию кровопусканием", обещая пациентам очищение от "злой энергии", сообщает газета "Известия" со ссылкой на South China Morning Post (SCMP).

Поводом для проверки стало видео, распространившееся в соцсетях. На кадрах видно, как трое вводят мужчине длинную иглу в руку – кровь стекает прямо на пол. Пациенту объяснили, что процедура безопасна и позволит выпустить около 100 миллилитров "застоявшейся" крови.

Как рассказали участники мероприятия, "у здорового человека кровь не выходит через иглу", что якобы говорит о наличии "негативной энергии".

Отмечается, что псевдомедики работали без перчаток и масок, а использованные ватные шарики валялись на полу. Автор видео обратился в органы санитарного контроля. Выяснилось, что клиника не имела лицензии, а оборудование применялось незаконно.

Один из нарушителей оказался рецидивистом – его передали полиции, двое других получили административные наказания.

По китайским законам за незаконную медпрактику грозит штраф до 100 тысяч юаней, а в тяжелых случаях – уголовная ответственность.

Сама практика кровопускания упоминается еще в древнем китайском трактате "Канон внутренней медицины Желтого императора", созданном между IV веком до нашей эры и III веком нашей эры.

В традиционной китайской медицине она использовалась точечно для воздействия на акупунктурные точки и с минимальной потерей крови. Одни считают, что это улучшает кровообращение и выводит токсины, другие называют метод псевдонаучным и недоказанным.

Ранее женщину из Новосибирска приговорили к 4 годам тюрьмы по делу об истязании 9-летней девочки, из которой она вместе с супругом изгоняла некую сущность. Пара принуждала ребенка стоять обнаженными ногами на крапиве, ее регулярно избивали. Ребенок скончался в больнице.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика