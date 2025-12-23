WSJ: США перебросили дополнительные силы в район Карибского моря

Фото: ТАСС/Zuma

США перебросили дополнительные силы в район Карибского моря. Они направили туда большое количество самолетов, предназначенных для проведения специальных операций, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации и анализ полетных данных.

По информации издания, Вашингтон отправил в регион около 10 конвертопланов Ospre и военно-транспортный самолет C-17, способный перевозить свыше 100 человек.

Как отметили американские чиновники, на воздушных суднах в регион стянули войска и военное оборудование. При том они не стали раскрывать их число.

Ранее президент США Дональд Трамп признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов США, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Он приказал осуществить полную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Кроме того, Трамп пригрозил ударами по территории страны, пока ее власти не вернут США все "украденные активы, нефть и землю".

