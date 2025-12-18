Форма поиска по сайту

МИД РФ призвал США к прагматичному подходу в ситуации вокруг Венесуэлы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва рассчитывает, что власти США будут придерживаться прагматичного подхода к ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом заявил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

"Именно этот прагматичный подход позволит избежать ситуаций, которые чреваты очень серьезными последствиями для региона, позволит избежать ошибок, которые потом придется исправлять. Мы очень рассчитываем на то, что подход будет именно таким", – цитирует дипломата ТАСС.

Президент США Дональд Трамп признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов США, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он добавил, что Венесуэла окружена армадой США, и пригрозил авиаударами, если власти этой страны не вернут США все "украденные активы, нефть и землю".

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой в своем обращении к нации, которое начнется 18 декабря в 05:00 по Москве.

Туроператоры начали перестраивать маршруты из-за ситуации вокруг Венесуэлы

