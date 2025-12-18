Трамп заявил, что США хотят вернуть права на нефть в Венесуэле

Фото: depositphotos/bashta

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти хотят получить назад якобы похищенные у Вашингтона права на нефть в Венесуэле. Об этом он сообщил журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Они забрали все наши права на энергетику. Не столь давно они забрали наши права на нефть, и мы хотим вернуть их. Они незаконно забрали их", – приводит ТАСС слова американского лидера.

Ранее Трамп признал власти Венесуэлы иностранной террористической организацией за якобы кражу американских активов, контрабанду наркотиков и торговлю людьми.

Лидер США приказал установить полную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, которые будут заходить и выходить из Венесуэлы. Помимо этого, Трамп пригрозил авиаударами, пока власти Венесуэлы не вернут США все "украденные активы, нефть и землю".

По словам журналиста Такера Карлсона, Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой в своем обращении к нации, которое ожидается 18 декабря в 05:00 по московскому времени.