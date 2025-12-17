Форма поиска по сайту

17 декабря, 23:22

Политика

Журналист Карлсон заявил, что Трамп скоро объявит войну Венесуэле

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп может объявить о начале войны с Венесуэлой в своем обращении к нации. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон со ссылкой на неназванного члена конгресса в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Членам конгресса сообщили, что война неизбежна, и о ней будет объявлено сегодня вечером в девять часов (18 декабря в 05:00 по Москве. – Прим. ред.) в обращении президента к нации", – указал Карлсон.

Ранее Трамп признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов США, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Глава Белого дома приказал осуществить полную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее.

Он также пригрозил ударами по территории Венесуэлы, пока власти этой страны не вернут США все "украденные активы, нефть и землю". По словам Трампа, в данный момент Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой.

В начале декабря американский лидер заявлял, что военнослужащие США скоро начнут проводить удары по наземным целям наркокартелей в Латинской Америке.

Туроператоры начали перестраивать маршруты из-за ситуации вокруг Венесуэлы

политиказа рубежом

