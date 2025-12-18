В США отклонили резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Палата представителей США отклонила резолюцию, которая бы запретила Вашингтону проводить военные действия на территории Венесуэлы или против нее без одобрения конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.

За документ проголосовали 211 законодателей, в то время как 213 выступили против.

Помимо этого, палата представителей США также отклонила резолюцию о прекращении военных операций против наркокартелей. В поддержку документа проголосовали 210 членов нижней палаты, 216 высказались против.

В ноябре Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье). Главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии и обеспечить безопасность Штатов от наркотиков.

Президент США Дональд Трамп признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов США, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Он приказал осуществить полную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Кроме того, Трамп пригрозил ударами по территории Венесуэлы, пока власти этой страны не вернут США все "украденные активы, нефть и землю".

На фоне эскалации ситуации власти Венесуэлы призвали провести заседание в Совбезе ООН. Предполагается, что его могут провести в следующий вторник, 23 декабря.