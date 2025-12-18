Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:35

Политика

В США отклонили резолюцию о запрете военных действий против Венесуэлы

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Палата представителей США отклонила резолюцию, которая бы запретила Вашингтону проводить военные действия на территории Венесуэлы или против нее без одобрения конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.

За документ проголосовали 211 законодателей, в то время как 213 выступили против.

Помимо этого, палата представителей США также отклонила резолюцию о прекращении военных операций против наркокартелей. В поддержку документа проголосовали 210 членов нижней палаты, 216 высказались против.

В ноябре Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье). Главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии и обеспечить безопасность Штатов от наркотиков.

Президент США Дональд Трамп признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов США, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Он приказал осуществить полную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Кроме того, Трамп пригрозил ударами по территории Венесуэлы, пока власти этой страны не вернут США все "украденные активы, нефть и землю".

На фоне эскалации ситуации власти Венесуэлы призвали провести заседание в Совбезе ООН. Предполагается, что его могут провести в следующий вторник, 23 декабря.

Туроператоры начали перестраивать маршруты из-за ситуации вокруг Венесуэлы

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика