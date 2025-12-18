Венесуэла запросила заседание Совбеза ООН из-за "агрессии США"

Фото: depositphotos/gary718

Власти Венесуэлы призвали провести заседание в Совбезе ООН по поводу "продолжающейся агрессии США". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство Словении в ООН.

Дата заседания пока не уточняется. Предполагается, что его могут провести в следующий вторник, 23 декабря.

Ранее Трамп признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов США, контрабанду наркотиков и торговлю людьми. Он приказал установить полную блокаду всех танкеров, которые будут заходить и выходить из Венесуэлы. Трамп также пригрозил ударами по Венесуэле, пока ее власти не вернут США все "украденные активы, нефть и землю".

По словам журналиста Такера Карлсона, американский президент может объявить о начале войны с Венесуэлой в своем обращении к нации, которое ожидается 18 декабря в 05:00 по московскому времени.