01 сентября, 03:54

Транспорт

Ограничения объявлены в аэропорту Нижнекамска

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявили в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.

Такие же ограничения продолжают действовать в аэропортах Казани, Самары и Волгограда. Подобные меры безопасности также объявляли в саратовском аэропорту, однако спустя некоторое время их отменили.

Ранее рейс из Сочи в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии" оказался задержан более чем на 10 часов из-за технических проблем на борту. Самолет вернулся в аэропорт Сочи вскоре после взлета, предварительно, из-за отказа одного из двигателей.

Египетская авиакомпания сняла с рейса беременную россиянку

транспортрегионы

