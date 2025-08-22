Глава Росавиации возглавил совет директоров аэропорта Домодедово

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава Росавиации Дмитрий Ядров возглавил совет директоров столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства по итогам первого заседания совета.

Как указали в Росавиации, создание совета демонстрирует важность стратегического предприятия для развития российской транспортной системы. Основные цели состоят в финансовом оздоровлении гавани, повышении эффективности ее работы и росте значимости для отечественной авиации.

В январе этого года Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", которые управляли аэропортом. Контролирующий орган с 2023 года инициировал разбирательства с целью изъятия активов у владельцев, которые, по мнению ведомства, приобрели их с нарушениями законодательства.

В результате было установлено, что бенефициары группы "Домодедово" Дмитрий Каменщик и Валерий Коган в 2024 году ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России, которые согласовали им сделки по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг". Прибыль стратегических компаний выводилась под видом погашения займов в недружественные юрисдикции.

В июне этого года арбитражный суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры, в результате чего аэропорт был передан государству.

Новый управляющий директор Домодедово Андрей Иванов сообщал, что общий долг аэропорта составляет 70 миллиардов рублей, а процентные платежи по итогам года составят 8 миллиардов рублей.

