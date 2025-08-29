Рейс из Сочи в Москву задержан на 10 часов из-за технических проблем

Фото: ТАСС/Милена Бозрикова

Рейс из Сочи в Москву авиакомпании "Уральские авиалинии" оказался задержан более чем на 10 часов из-за технических проблем на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Изначально вылет самолета рейсом U6-378 планировался 28 августа в 20:05 по московскому времени, а прилет – в 23:35 того же дня. Однако теперь онлайн-табло "Уральских авиалиний" показывает, что вылет ожидается 29 августа в 06:45 по Москве, а прилет – в 10:05.

По данным "Уральских авиалиний", самолет вернулся в аэропорт Сочи вскоре после взлета, предварительно, из-за отказа одного из двигателей. Посадка была выполнена благополучно.

Затем авиакомпания оперативно отправила в Сочи резервный самолет. В компании добавили, что пассажирам предоставили напитки и горячее питание, а также размещение в гостиницах.

Ранее самолет, летевший из Лондона в Пекин, внепланово приземлился в аэропорту Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа. Предварительной причиной посадки была названа неисправность одного из двигателей.

Пассажиров самолета временно разместили в терминале аэропорта. Спустя некоторое время рейс продолжил полет в Пекин. Всего пассажиры находились в нижневартовском аэропорту 13 часов.