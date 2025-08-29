Аэропорт Калуги вновь открыт на прием самолетов

Фото: depositphotos/ewastudio

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в калужском аэропорту. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, летевший в Калугу.

Временные ограничения на полеты объявили в данном аэропорту вечером 28 августа. Они были введены для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Ранее сообщалось, что Минтранс России отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве указали, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.