Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 23:16

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на полеты объявлены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, согласно регламенту, перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Ранее СМИ сообщали, что средства с нового авиационного сбора будут направлены в фонд реконструкции аэродромов. Эксперты уверены, что привлечение пассажиров к финансированию модернизации авиагаваней позволит улучшить их инфраструктуру.

Минтранс обязал авиакомпании РФ сделать звонки на горячие линии бесплатными

транспортрегионы

