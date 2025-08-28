28 августа, 23:16Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на полеты объявлены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы для обеспечения безопасности полетов в регионе.
Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, согласно регламенту, перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
Ранее СМИ сообщали, что средства с нового авиационного сбора будут направлены в фонд реконструкции аэродромов. Эксперты уверены, что привлечение пассажиров к финансированию модернизации авиагаваней позволит улучшить их инфраструктуру.
