Пассажиры самолета Air China вылетели из Нижневартовска в Пекин

Фото: телеграм-канал SHOT

Пассажиры самолета Boeing 777, который принадлежит авиакомпании Air China, вылетели в Пекин. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Запасное воздушное судно направилось из Нижневартовска в пункт назначения в 19:22 по московскому времени. Кореняко отметил, что всего пассажиры находились в нижневартовском аэропорту 13 часов.

Самолет, который летел из Лондона в Пекин, внезапно приземлился в Нижневартовске 26 августа. По предварительным данным, это произошло из-за неисправности одного из двигателей.

В результате ЧП никто не пострадал. Несмотря на это, Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию с данным рейсом на контроль. Всего на борту находились 265 человек, из них 15 членов экипажа и 250 пассажиров.

На время решения проблемы с транспортом все пассажиры были размещены в терминале. В частности, для пожилых пассажиров и детей предоставляли несколько десятков раскладушек со спальным бельем.

