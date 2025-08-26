"Аэрофлот" скорректирует расписание из-за ограничений на полеты

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание из-за временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в ряде аэропортов Центральной России. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что ограничения сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него. "Аэрофлот" переносит время вылета, отменяет или объединяет рейсы либо выполняет некоторые из них на более вместительных самолетах.

Граждан призвали следить за информацией на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте компании, на информационных табло воздушных гаваней, а также за объявлениями по громкой связи.

"Пассажирам отмененных рейсов предлагается перебронирование на ближайшие доступные рейсы или оформляется вынужденный возврат стоимости билетов", – указали в "Аэрофлоте".



Ограничения в российских аэропортах начали вводить с вечера 25 августа, когда воздушная гавань Волгограда временно не принимала и не отправляла самолеты. Аэропорт вновь открыли на прием и выпуск воздушных судов 26 августа.



При этом ночью временные ограничения распространились на воздушные гавани Нижнего Новгорода, Пскова и аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Аналогичные меры ввели в воздушной гавани Казани и Нижнекамска.

Затем аэропорты Нижнего Новгорода и Пскова вновь открыли на прием и выпуск самолетов. Позже все ограничения сняли в аэропорту Казани, Нижнекамска и Пулково.

