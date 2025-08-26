Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 05:51

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/Feverpitch

Волгоградский аэропорт вновь открыт на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в этой воздушной гавани были введены вечером 25 августа. Между тем аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Пскова.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.

Пассажирка летевшего из Новосибирска самолета напала на бортпроводниц

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика