Ограничения сняты в аэропорту Волгограда

Фото: depositphotos/Feverpitch

Волгоградский аэропорт вновь открыт на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в этой воздушной гавани были введены вечером 25 августа. Между тем аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Пскова.

Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.