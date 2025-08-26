26 августа, 05:51Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Волгограда
Фото: depositphotos/Feverpitch
Волгоградский аэропорт вновь открыт на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения в этой воздушной гавани были введены вечером 25 августа. Между тем аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Пскова.
Минтранс России напомнил авиакомпаниям о правилах при задержке рейсов. В частности, по регламенту перевозчики должны обеспечить пассажиров питанием и местами в гостиницах.
