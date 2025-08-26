Аэропорт Пулково закрыт на прием и отправку рейсов

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Временные ограничения распространились на аэропорт Санкт-Петербурга Пулково, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Кроме того, аналогичные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова.

Этой ночью подобные меры безопасности уже начали действовать в авиагавани Нижнего Новгорода. Данные ограничения необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Между тем российские авиакомпании обязали сделать звонки на горячие линии бесплатными. Такое поручение направил перевозчикам Минтранс. Это касается периодов задержек рейсов из-за временных ограничений.