Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что подобные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.

Ранее самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом SU 1730 по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский, совершил незапланированную посадку в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Причина посадки при этом не уточнялась.

До этого сообщалось, что Минтранс РФ утвердил правила нового авиационного сбора. По информации СМИ, эти средства будут направлены в фонд реконструкции аэродромов. Эксперты уверены, что привлечение пассажиров к финансированию модернизации авиагаваней позволит улучшить их инфраструктуру.