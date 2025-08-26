Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 04:56

Транспорт

Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что подобные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.

Ранее самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом SU 1730 по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский, совершил незапланированную посадку в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Причина посадки при этом не уточнялась.

До этого сообщалось, что Минтранс РФ утвердил правила нового авиационного сбора. По информации СМИ, эти средства будут направлены в фонд реконструкции аэродромов. Эксперты уверены, что привлечение пассажиров к финансированию модернизации авиагаваней позволит улучшить их инфраструктуру.

Пассажирка рейса Новосибирск – Москва устроила дебош на борту

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика