26 августа, 04:56Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он напомнил, что подобные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасность полетов в регионе.
Ранее самолет авиакомпании "Аэрофлот", следовавший рейсом SU 1730 по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский, совершил незапланированную посадку в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Причина посадки при этом не уточнялась.
До этого сообщалось, что Минтранс РФ утвердил правила нового авиационного сбора. По информации СМИ, эти средства будут направлены в фонд реконструкции аэродромов. Эксперты уверены, что привлечение пассажиров к финансированию модернизации авиагаваней позволит улучшить их инфраструктуру.
