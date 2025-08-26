Форма поиска по сайту

26 августа, 08:23

Транспорт

Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропорту Нижнекамска

Фото: 123RF/lightpoet

Ограничения на прием и отправку воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиагавань перестала принимать рейсы утром 26 августа. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения вводились в аэропорту Казани. Спустя время их отменили.

Помимо этого того, ограничения ввели на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. В период их действия на запасных аэродромах приземлились пять воздушных судов. Позже ограничения сняли.

