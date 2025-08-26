26 августа, 08:23Транспорт
Ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропорту Нижнекамска
Фото: 123RF/lightpoet
Ограничения на прием и отправку воздушных судов сняты в аэропорту Нижнекамска, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Авиагавань перестала принимать рейсы утром 26 августа. Меры приняли для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения вводились в аэропорту Казани. Спустя время их отменили.
Помимо этого того, ограничения ввели на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. В период их действия на запасных аэродромах приземлились пять воздушных судов. Позже ограничения сняли.
