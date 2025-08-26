Временные ограничения введены в аэропорту Казани

Фото: depositphotos/ewastudio

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов в данном регионе, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Между тем аналогичные меры безопасности были отменены в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова.

Ограничения на полеты вводились в авиагавани Нижнего Новгорода в ночь на 26 августа. Ближе к утру такие же ограничения распространились на аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, а также на воздушную гавань Пскова.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ отработает слаженную систему оперативной работы с авиакомпаниями во время действия ограничений в аэропортах. В ведомстве подчеркнули, что российские воздушные гавани должны неукоснительно следовать внутренним регламентам действий и не допускать нарушения прав пассажиров.