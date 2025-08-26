Форма поиска по сайту

26 августа, 07:40

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Казани

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Казани, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром был отправлен один самолет.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Временный запрет на взлет и посадку самолетов вводился в казанском аэропорту 26 августа. Аналогичные меры применялись в аэропорту Нижнего Новгорода, а также в воздушной авиагавани Пскова. Позже их отменили.

