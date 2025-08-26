Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Петербургский аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

При этом прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в аэропорту Пулково в ночь на 26 августа. Одновременно с этим меры безопасности объявили и в аэропорту Пскова.

Спустя некоторое время стало известно, что в Кингисеппском районе Ленинградской области было уничтожено четыре беспилотника. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.