Новости

Новости

26 августа, 06:40

Транспорт

Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Петербургский аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

При этом прием и выпуск самолетов осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов ввели в аэропорту Пулково в ночь на 26 августа. Одновременно с этим меры безопасности объявили и в аэропорту Пскова.

Спустя некоторое время стало известно, что в Кингисеппском районе Ленинградской области было уничтожено четыре беспилотника. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Эксперты посоветовали туристам узнавать об условиях страховки при планировании путешествия

