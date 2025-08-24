24 августа, 11:47Транспорт
Аэропорт Пулково отменил 90 рейсов из-за ограничений
Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"
В петербургском аэропорту Пулково было отменено 90 рейсов на вылет и задержано около 80 за время действия ограничений. Об этом сообщила пресс-служба гавани.
Как уточнил аэропорт, в режиме запретов он работал около 20 часов. За данный период на запасные аэродромы ушли 42 рейса.
При этом все службы Пулково переведены в усиленный режим работы. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорейшей нормализации расписания.
Аэропорт Пулково закрывался на прием и выпуск самолетов 23 августа. Позже меры были сняты.
Однако они вновь распространились в воскресенье, 24 августа. Спустя время гавань возобновила обслуживание рейсов. Они осуществляются по согласованию с соответствующими органами.