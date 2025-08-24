Аэропорт Пулково отменил 90 рейсов из-за ограничений

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

В петербургском аэропорту Пулково было отменено 90 рейсов на вылет и задержано около 80 за время действия ограничений. Об этом сообщила пресс-служба гавани.

Как уточнил аэропорт, в режиме запретов он работал около 20 часов. За данный период на запасные аэродромы ушли 42 рейса.

При этом все службы Пулково переведены в усиленный режим работы. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорейшей нормализации расписания.

Аэропорт Пулково закрывался на прием и выпуск самолетов 23 августа. Позже меры были сняты.

Однако они вновь распространились в воскресенье, 24 августа. Спустя время гавань возобновила обслуживание рейсов. Они осуществляются по согласованию с соответствующими органами.

