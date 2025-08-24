Временные ограничения введены в аэропорту Пулково

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Пулково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее, 23 августа, подобные ограничения уже вводились в воздушной гавани Пулково. Спустя несколько часов они были сняты.

Однако за время работы ограничений 20 рейсов на вылет и 19 рейсов на прилет были задержаны в аэропорту Санкт-Петербурга. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия, в целях защиты прав пассажиров в Пулково, также в аэропорту круглосуточно работает мобильная приемная.