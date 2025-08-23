Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 14:43

Транспорт

В аэропорту Пулково введены временные ограничения на полеты

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Пулково. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуги.

Вместе с тем ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в авиагаванях Волгограда и Саратова. Аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.

При этом в Саратове за время действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет. Экипажи самолетов и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

