Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

Ранее аналогичные ограничения были сняты в авиагаванях Волгограда и Саратова. Аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.

При этом в Саратове за время действия ограничений на запасной аэродром улетел один самолет. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Пензенской области вводился план "Ковер".

